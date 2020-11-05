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Лукашенко - уезжающим в Польшу белорусским врачам: Уехал - назад не вернешься. И это не угроза, а приказ. ВИДЕО

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Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко сегодня на совещании о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций высказался о решении Польши приглашать иностранных врачей для борьбы с COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко напомнил, что несколько дней назад в Польше заявили о намерениях приглашать к себе врачей из-за рубежа, в том числе и из Беларуси, чтобы наладить борьбу с коронавирусом.

"Вот и вся сказка о красивой жизни. Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом. Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал", - подчеркнул он.

Лукашенко обратил внимание, что это не угроза, а приказ для правительства.

"Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Olex2014
    Ось же полудурок. Люди ж не від гарного життя туди їдуть. І де ти будеш потім знаходити лікарів, якщо своїх назад не пускати?
  • Перехватчик
    Лукашенко - уезжающим в Польшу белорусским врачам: Уехал - назад не вернешься. И это не угроза, а приказ - Цензор.НЕТ 441
  • (unknown) 1f025c70
    А хто заважає вам платити пристойні гроші хоча(!)лікарям?Чи ви думаєте,що люди будуть вмирати за ваші зелебобські забаганки?
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