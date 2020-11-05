Дубинский зарегистрировал общественную приемную в квартире бизнес-партнера Коломойского - Миндича, - СМИ. ВИДЕО

Депутат СН Александр Дубинский зарегистрировал одну свою общественную приемную в квартире бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского Тимура Миндича и еще одну - в 13 офисах и "частях холла" в БЦ "Миллениум", принадлежащем фирме из орбиты Коломойского.

Речь об этом идет в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Дубинский указал в перечне своих общественных приемных указал два адреса. Один из них - квартира, которая принадлежит бизнес-партнеру Коломойского Миндичу.

"Охранник в доме удивился, когда узнал о приемной и сообщил, что таких депутатов не знает и посоветовал звонить. По указанному на сайте Верховной Рады номеру "Схемам" также никто не ответил", - говорится в расследовании.

Читайте на Цензор.НЕТ: Президент и его партия позорно уклоняются от ответов на суперскандал с Дубинским, - Бутусов

Вторая общественная приемная Дубинского расположена в 13 офисах и частях холла в бизнес-центре "Миллениум". Это здание принадлежит подконтрольной Коломойскому фирме, и у самого олигарха там тоже расположен офис.

Также в "Миллениуме" находятся общественные приемные депутатов СН Ольги Василевской-Смаглюк, и Александра Куницкого, нардепов "За будущее" Игоря Палицы, Ирины Констанкевич и Тараса Батенко, внефракционного депутата Руслана Требушкина.

Также на Цензор.НЕТ: Глава КС Тупицкий прописался в доме члена "команды Дубинского" Левченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По закону, обыски в общественных приемных народного депутата можно проводить только с санкции генерального прокурора, отмечают "Схемы".