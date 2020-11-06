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Степанов об отказе в госпитализации пациентов с коронавирусом: "Больница - это не санаторий". ВИДЕО

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Любая госпитализация должна происходить исключительно по показателям.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Минздрава отметил, что до 80% больных имеют легкое течение заболевания, а значит не нуждаются в госпитализации.

"Во-первых, любая госпитализация должна проходить исключительно по показателям. Это, в том числе и безопасность здоровья. Любая больница имеет так называемую внутрибольничную инфекцию. Если у вас нет показаний к госпитализации, то безопасней лечиться дома. Во-вторых, больница - это не санаторий. Это должно проходить исключительно по показаниям и по установленному диагнозу врачом и по его направлению", - отметил Степанов.

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Топ комментарии

  • igor mandiur
    Бо довбойоб василь це вибрав сам!
  • Алла Новосад 5b57f84f
    По каким показателям положили в отдельную палату лося Тищенко с темперетурой 36,8 ?
  • Підлога Маккартні
    Глава Минздрава отметил, что до 80% больных имеют легкое течение заболевания, а значит не нуждаются в госпитализации.

    Смысл тогда лок-даун врубать? Если исключить из 20 % оставшихся 73 % зебилов, то не все так даже печально Степанов об отказе в госпитализации пациентов с коронавирусом: "Больница - это не санаторий" - Цензор.НЕТ 9382
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