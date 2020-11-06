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Летальность от коронавируса в Украине - одна из самых низких в Европе, - Шмыгаль. ВИДЕО

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в Украине летальность коронавируса составляет 1,8%, что является одним из самых низких показателей в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу в Киеве.

"Относительно летальности коронавируса в Украине. Имеем, к счастью, один из самых низких показателей в Европе – 1,8%. Это такой же уровень, как и в Германии. В Великобритании, например, 4,3%, в Швеции – 4,4%, в Испании – 3%. Но, к сожалению, люди от коронавируса умирают и в Украине также", - сказал Шмыгаль

В связи с этим премьер выразил соболезнования родным и близким умерших от коронавируса.

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Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро пятницы, 6 ноября, зафиксирован 9 721 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. За сутки умер 201 человек, выздоровели 10 762 человека, что является самыми высокими показателями смертности и выздоровевших за сутки для Украины с начала пандемии.

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Топ комментарии

  • Сухов 75797791
    Ага. "Низкая". Когда в диагнозе и заключении не корона, а пневмония, инфаркт, либо еще бог знает что. Когда среди знакомых переболевших тесті сделал 1 из 5 человек. Низкая. Умножайте официальные цифрі на 10 и получите реальную картину.
  • константен
    Скотина какая... люди просто мрут, без всяких тестов и КТ.
  • Серый Вовк
    Это объяснимо ,просто продолжительность жизни в Украине самая низкая ни то что в Европе а и в Мире ,поэтому у нас очень мало стариков ,отсюда и такая статистика ,30 летний геноцид украинцев от ворья сделал своё дело и без всякого Ковида . Летальность от коронавируса в Украине - одна из самых низких в Европе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 274
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