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Применение антибиотиков в Украине выросло в 3,5 раза: просьба к населению не заниматься самолечением, - Степанов. ВИДЕО

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Применение в Украине к настоящему времени антибиотиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 3,5 раза, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания Верховной Рады в пятницу.

"Действительно, у нас в 3,5 раза выросло применение антибиотиков, если сравнить с аналогичным периодом предыдущего года. Существует программа относительно обеспеченности вместе с фармпредприятиями - они в полном объеме обеспечены сырьем. Если в какой-то аптеке антибиотики исчезли, думаю, что это единичные случаи", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом министр призвал не заниматься самолечением.

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"Мы проводили совещания с руководителями аптечных сетей относительно обеспеченности антибиотиками и другими препаратами, в частности антикоагулянтами. От этой отрасли была большая просьба обратиться к населению, чтобы не занимались самолечением", - добавил Степанов.

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Топ комментарии

  • Uhbif
    а у населения просьба к степанову не нагнетать панику и истерию, а заняться выполнением непосредственных обязанностей министра, а не сидеть с утра до вечера в пресцентрах
  • Вася Шевченко f77d76ba
    мой любимый анекдот :
    ***
    - доктор так что у меня за хрень?
    - посидите молча...я сейчас гляну в интернете..
    - тю...так в интернете я и сам могу глянуть...
    - так! а давайте вы не будете заниматься самолечением...
  • Propan
    Тут недавно один больной Ковид опубликовал свои назначения, там как минимум два мощнейших и дорогих антибиотика было, все кто более говорят назначают антибиотики. Господни Степанов это не самолечение - это медико-фармалогическая Мафия заправляет и это прекрано знаете!!!! Не надо население обвинять в очередной раз!
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