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33 медика умерли на рабочем месте от COVID-19, - Лазебная. ВИДЕО

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33 летальных случая среди медиков на рабочем месте зафиксированы в Украине.

Об этом во время часа вопросов правительству в парламенте заявил министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день 33 случая, связанные со смертью на рабочем месте. Это те, где мы будем обеспечивать выплаты. Из них 20 страховых случаев - члены семей погибших получат по 210 тыс. грн и по 1,5 млн грн. И, к сожалению, у трех медработников нет членов семей, поэтому там у нас выплат не будет. И три случая мы сейчас прорабатываем", - отметила Лазебная.

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Топ комментарии

  • Oljik
    Це той випадок, коли безапеляційно можна сказати "Герої не вмирають!", бо медики віддали своє життя, перебуваючи на нулю, як на фронті.
  • Viktor Turchanikov
    Земля пухом.
  • Propan
    Странная новость! в заголовке написано от Ковида, а в теле новости просто на "рабочем месте", а причины не указаны. Да и как от Ковида можно умереть на рабочем месте?, это же не Алая Чума из фанатаст. повести Джека Лондона которая за минуты убивала жертв. Типа стоит медик за капельницей - упал и умер от Ковида. Как то странно все это. От инфаркта или инсульта можно умереть на рабочем месте, от Ковида ну как то нереально мгновенно умереть.
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