33 медика умерли на рабочем месте от COVID-19, - Лазебная. ВИДЕО

33 летальных случая среди медиков на рабочем месте зафиксированы в Украине.

Об этом во время часа вопросов правительству в парламенте заявил министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ.

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"На сегодняшний день 33 случая, связанные со смертью на рабочем месте. Это те, где мы будем обеспечивать выплаты. Из них 20 страховых случаев - члены семей погибших получат по 210 тыс. грн и по 1,5 млн грн. И, к сожалению, у трех медработников нет членов семей, поэтому там у нас выплат не будет. И три случая мы сейчас прорабатываем", - отметила Лазебная.

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