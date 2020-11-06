33 медика умерли на рабочем месте от COVID-19, - Лазебная. ВИДЕО
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33 летальных случая среди медиков на рабочем месте зафиксированы в Украине.
Об этом во время часа вопросов правительству в парламенте заявил министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день 33 случая, связанные со смертью на рабочем месте. Это те, где мы будем обеспечивать выплаты. Из них 20 страховых случаев - члены семей погибших получат по 210 тыс. грн и по 1,5 млн грн. И, к сожалению, у трех медработников нет членов семей, поэтому там у нас выплат не будет. И три случая мы сейчас прорабатываем", - отметила Лазебная.