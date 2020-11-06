Врача Ольгу Кобевко из Черновцов вызвали на допрос из-за заявления о нехватке кислорода в больнице. ВИДЕО

Сегодня, 6 ноября, врача-инфекциониста Черновицкой областной больницы Ольгу Кобевко вызвали в правоохранительные органы из-за заявления заместителя председателя ОГА Натальи Гусак. Ранее чиновница обратилась с заявлением в СБУ и полицию, чтобы проверили озвученную врачом информацию о том, что пациенты, больные COVID-19, из-за нехватки кислорода в больнице, самостоятельно покупают кислородные баллоны.

О своем вызове в полицию врач Ольга Кобевко сообщила на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня у меня была первая встреча со следователями, там меня ознакомили с заявлением о том, что госпожа Гусак доказывает в своем заявлении, что мои слова, о том, что кислорода недостаточно и он отсутствует в отделении, являются ложью, поскольку на тот момент, когда я делала эту запись, кислорода было достаточно", сообщает Кобевко.

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Врач на видео показала, как позади нее проводят кислородные трубки для централизованного снабжения кислородом в больнице.

"Кислорода в отделении со станции - нет. Это сейчас только делают. А госпожа Гусак в своем заявлении заявила, что это ложь, что кислорода было достаточно в отделении", - отметила врач.

Как известно, врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко на своей странице в Facebook критиковала председателя ОГА и департамент здравоохранения в отсутствии достаточного количества кислородных точек в больнице, а значит, и нехватке кислорода для больных COVID 19. Из-за этого некоторым пациентам, по ее словам, приходилось покупать собственные кислородные баллоны.

В свою очередь заместитель председателя ОГА Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак обратились в полицию и СБУ с просьбой проверить эту информацию.