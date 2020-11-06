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"Да мне пох#й!.. Вызывай полицию!" - пассажиры и кондуктор едва не избили женщину, пытавшуюся пройти в салон трамвая без маски. ВИДЕО

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В Киеве пассажиры и кондуктор едва не избили женщину, пытавшуюся пройти в салон трамвая без маски. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, женщина пыталась войти в трамвай маршрута №15 на улице Василя Макухи.

На записи происшествия видно, что женщина достаточно активно пыталась пробиться в салон и получила такое же активное сопротивление.

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Топ комментарии

  • Muni
    Смешались в кучу кони, люди... Специально для таких как ты стоило бы запустить отдельный маршрут трамвая. Прямо на кладбище. И катайтесь там без масок хоть мужики 100 кг хоть истеричные бабы.
  • Герхард
    Вот прям-таки чуть не избили.

    Упоротая лезет в трамвай. И шо с ней делать?
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