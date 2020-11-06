"Да мне пох#й!.. Вызывай полицию!" - пассажиры и кондуктор едва не избили женщину, пытавшуюся пройти в салон трамвая без маски. ВИДЕО
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В Киеве пассажиры и кондуктор едва не избили женщину, пытавшуюся пройти в салон трамвая без маски. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, женщина пыталась войти в трамвай маршрута №15 на улице Василя Макухи.
На записи происшествия видно, что женщина достаточно активно пыталась пробиться в салон и получила такое же активное сопротивление.