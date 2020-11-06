Турчинов: "ЕС" - единственная политическая сила, которая получила убедительный результат во всех регионах Украины. ВИДЕО

"Европейская Солидарность" на местных выборах получила один из лучших результатов среди всех политических сил.

Об этом сказал на брифинге руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, "ЕС" получила первое место в пяти регионах нашей страны. Это город Киев и Киевская, Тернопольская, Львовская, Ривненская области.

"Приблизились к "Европейской Солидарности" ОПЗЖ и "слуги народа", которые получили первые места в четырех регионах", - сказал Турчинов, добавив, что все остальные политические силы (в основном, местные региональные проекты) смогли получить первые места только в одной из областей Украины.

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Так, в частности, "Европейская Солидарность" получила следующий процент мандатов в совете каждой области:

- Винницкой - 14,29%;

- Волынской - 14,06%;

- Днепропетровской - 10,83%;

- Житомирской - 14,06%;

- Закарпатской - 9,38%;

- Запорожской - 11,9%;

- Ивано-Франковской - 20,24%;

- Киевской - 27,38%;

- Кировоградской - 12,5%;

- Львовской - 33,33%;

- в Киеве практически 26%;

- в Николаевской - 12,5%;

- Одесской - 11,9%;

- Полтавской - 9,52%;

- Ривненской - 23,44%;

- Сумской - 14,06%;

- Тернопольской - 28,13%;

- Харьковской - 10%;

- Херсонской, Хмельницкой - около 11%;

- в Черкасской, Черновицкой - более 14%;

- в Черниговской - около 8%.

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Руководитель Центрального штаба "ЕС" подчеркнул, что "Европейская Солидарность" - это единственная политическая сила, которая получила убедительный результат во всех областных центрах Украины.

"Для сравнения, ОПЗЖ не смогла пройти в 7 областных центров, "слуги народа" не смогли пройти в 3 областных центра - это Львов, Ивано-Франковск и Тернополь", - сказал он, отметив, что на этих выборах властной командой массово применялись фальсификации. "Так, в Тернопольский городской совет "слуги народа" не преодолели проходной барьер, получив 4,8%. Но уже после "уточнения" - а фактически после наглой фальсификации - они переписали протоколы, показав себе уже 5%", - сказал он, добавив, что эти поддельные результаты будут оспариваться.

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Турчинов подчеркнул, что "Европейская Солидарность" - единственная политическая сила, которая уверенно представлена ​​во всех регионах нашей страны: от востока до запада, от юга до севера.

"Именно "Европейская Солидарность" сегодня становится той политической силой, которая объединяет всю Украину и готова защищать интересы наших граждан во всех регионах нашей большой страны", - резюмировал он.