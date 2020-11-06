На границе с Беларусью в грузовике с пропиленом обнаружены 30 тыс. контрабандных сигарет, - Госпогранслужба. ВИДЕО
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Сегодня утром в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью пограничники выявили в грузовике, перевозившем пропилен, контрабандные сигареты.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
В результате проверки, с полной разгрузкой транспортного средства, погранично-таможенная осмотровая группа обнаружили 60 ящиков сигарет общим количеством 30 000 пачек.
Предварительная сумма изъятых сигарет белорусского производства составила около 350 тыс. гривен.
Грузовик с полипропиленом задержан до решения суда.