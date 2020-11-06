На границе с Беларусью в грузовике с пропиленом обнаружены 30 тыс. контрабандных сигарет, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Сегодня утром в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью пограничники выявили в грузовике, перевозившем пропилен, контрабандные сигареты.