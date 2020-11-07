Курсант Академии МВД Беларуси Ботян призвал коллег не служить Лукашенко: "Выборы были сфальсифицированы". ВИДЕО

Курсант последнего 4 курса Академии МВД Беларуси Владислав Ботян записал открытое видеообращение, в котором заявил, что в знак протеста против преступных приказов нелегитимной власти Александра Лукашенко покидает учебу в Академии МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm.

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Также он рассказал, что курсантов Академии уже готовят к разгону мирных демонстраций, поэтому он не хочет быть оружием в руках режима. Юноша подчеркнул, что лично был свидетелем централизованной фальсификации на президентских выборах в Беларуси. Он выразил также несогласие с политикой насилия и лжи, которую проводит режим внутренней оккупации Беларуси.

Ботян также обратился к своим однокурсникам и другим курсантам с призывом не служить преступному режиму, который ведет войну против народа Беларуси: "Многие уже наверняка поняли и лично столкнулись с нелогичными приказами, твердолобостью и агрессией начальников. Проучившись до 4 курса, я осознал, что так будет продолжаться и дальше. А преступная система, которая построилась за 26 лет, будет держать тебя в заложниках всю жизнь".

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Это обращение стало первым видео на ютуб-канале By_Pol, в описании которого указано, что канал создан объединением сотрудников всех силовых ведомств Беларуси, которые не запятнали себя в совершении преступлений перед своим народом.