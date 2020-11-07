Более 80 человек задержали силовики на акциях в Минске, - правозащитники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В Беларуси продолжается преследование людей по политическим мотивам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правозащитную организацию "Вясна".
"В 12:00 в Минске был анонсирован Марш медиков. Как только люди в белых халатах стали на ступени первой клинической больницы - силовики их задержали. Их доставили в Первомайское и Ленинское РУВД", - пишут правозащитники.
По информации "Вясны", на акции задержали не менее 56 человек.
"В 14:00 был анонсирован традиционный Женский марш, но силовики начали задержания женщин, когда еще те не успели собраться. Задерживали и случайных прохожих", - информируют правозащитники. В их списке уже 26 фамилий.
Кроме того, есть информация о задержаниях в Бресте, Каменце и Могилеве.