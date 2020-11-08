Полиция сообщила о подозрении иностранцу, сбившему троих людей на островке безопасности в Харькове. ВИДЕО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Сейчас полиция ведет досудебное расследование. Статья о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами (ч. 2 ст. 286), по которой открыто уголовное дело, предполагает от 3 до 8 лет тюремного заключения и возможность лишения прав на срок до трех лет.
По данным местной полиции, 22-летний водитель Volkswagen не справился с управлением. Среди пострадавших: 48-летний мужчина, 10-летний мальчик и женщина в возрасте около 50 лет. Они доставлены в местную больницу.
"Киев Оперативный" выложил видео с моментом наезда и последующим поведением водителя. Внимание! Ролик не рекомендуется к просмотру детям и слабонервным.
ДТП произошло в воскресенье, 7 ноября, на проспекте Науки в Харькове.
Как сообщил в Facebook адвокат Леонид Маслов, за рулем находился гражданин Йемена.