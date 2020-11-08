В Турции проходят летные испытания беспилотника с украинскими двигателями. ВИДЕО

Турецкий БПЛА AKINCI TİHA с украинскими двигателями впервые совершил автономный взлет и посадку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"Во время испытаний Bayraktar AKINCI TİHA впервые осуществил полностью автономный взлет с аэродрома под Чорлу (к западу от Стамбула) перелетел к удаленной площадке, где приземлился, после чего также автономно взлетел и вернулся на аэродром. Испытания проходили без поддержки наземной станции управления. Полет проходил на высоте около 6 тыс. метров", - говорится в сообщении.

Максимальная взлетная масса беспилотника составляет 4,5 т и он оснащается украинскими двигателями АИ-450Т мощностью 450 л.с. каждый. Запорожское моторостроительное Конструкторское Бюро "Прогресс" имени академика А.Г. Ивченко (ГП "Ивченко-Прогресс") в 2018-2020 годах поставило турецкой компании Baykar Makina Sanayi Ve Ticaret As двенадцать этих авиадвигателей.

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Грузоподъемность AKINCI составляет 1 350 кг, включая 400 кг внутренней и 950 кг внешней нагрузки. На шести точках внешней подвески БПЛА может нести управляемые бомбы общего назначения Мk.81, Мk.82, Mk.83 JDAM (точность их повышена путем использования лазерных GPS и INS-систем), а также крылатую ракету SOM-A, управляемую 70 мм ракету Cirit, или боеприпасы с лазерным наведением MAM-L и MAM-C.