Проект "Без цензуры": Чего ожидать от Байдена? Каким будет новый хозяин Белого Дома для Украины. ВИДЕО

Что означает победа Джо Байдена для Украины и не рано ли мы радуемся? В новом выпуске "Без цензуры" Богдан Буткевич раскладывает по полочкам выборы, за которыми наблюдает, без преувеличения, весь мир.

Кто такой Джо Байден? Почему он стал президентом только с третьей попытки? Что связывает его с Украиной? Вспоминаем историю с сыном Джо Байдена - Хантером, коррупционным скандалом, "Бурисмой", Юрием Луценко и, конечно же, Андреем Деркачем.

Чем запомнилась Зе-команда новоизбранному президенту Соединенных Штатов? И почему у российской пропаганды "подгорает" от победы Джо Байдена?

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Напомним, в субботу ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, основываясь на результатах подсчета голосов. Демократический кандидат набрал более 270 необходимых для победы голосов выборщиков.

В то же время действующий президент Дональд Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.