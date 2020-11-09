Российские военные застрелили медведицу и медвежонка: залезли на подводную лодку. ВИДЕО
Сами животные приплыли туда по бухте Крашенинникова. И, видимо, залезли на подводную лодку, чтобы передохнуть. Об этом сообщает "Камчатка-Информ".
В Сети опубликовали видео, как бурая медведица вместе с ее детенышем подплыли к атомным подлодкам и поднялись на одну из них. Как сообщили в СМИ, временным пристанищем для косолапых стала атомная ракетная подводная лодка К-44 "Рязань".
Затем комментатор, который снимал это все на видео предположил, что" сейчас эту медведицу завалят вместе с медвежонком", потому что мужчина подошел с огнестрельным оружием.
Впоследствии с правого борта субмарины прогремело не менее 3 выстрелов из охотничьего карабина.
"Медвежа – труп, а она еще жива. Все, сейчас за борт упадет", – говорится в видео.
"А по-другому тут никак, ее даже отогнать нельзя. Тут только валить. Если отогнать, она попадет либо в одно селение, либо во второе. Вот так приходится бороться с медведями на Камчатке", – комментирует автор видео.
Что стало с раненой медведицей дальше, неизвестно.
Вероятно, так радикально "проблему" незваных гостей моряки-подводники решили самостоятельно. В диспетчерской службе, куда обычно сообщают обо всех выходах зверей к жилью, об этом случае не знают.
Военное ведомство пока никак не прокомментировало эту ситуацию.