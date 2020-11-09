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Операция Кремля против Украины зашла в тупик, - экс-посол США Хербст. ВИДЕО

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Операция Кремля против Украины зашла в тупик, поскольку большую роль играют санкции США и Европы, а также то, что русский народ не хочет, чтобы его солдаты воевали с Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение бывший посол США в Украине Джон Хербст выразил "Крым.Реалиям" в интервью, фрагмент которого был опубликован на сайте издания.

По словам американского дипломата, это произошло по ряду причин.

"Во-первых, конечно, русский народ не хочет, чтобы его солдаты воевали с Украиной. Поэтому Путин должен скрывать свою войну. Во-вторых, играют роль санкции США и Европы. Путин отрицает, конечно, что это российская война против Украины. Он говорит, что в Украине идет гражданская война, хотя это ерунда. Но он говорит об этом, чтобы скрыть войну от своего народа", – объяснил Хербст.

Еще одной причиной произошедшего он назвал обновление украинской армии, которая сейчас входит в ТОП-30 лучших в мире  и численность которой за последние шесть лет выросла на 75%.

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Топ комментарии

  • Hulio
    Операція Кремля проти України зайшла в глухий кут, - експосол США Гербст - Цензор.НЕТ 2377
  • dtrscnij grsrt
    «русский народ не хочет, чтобы его солдаты воевали с Украиной. Источник: https://censor.net/ru/n3229821»

    Отето момєнт істіни !!!
    А що ж то за загадковий народ, який вже 400 років, воює проти України?
    І хоче знищити Україну, її мову, її віру?
    Марсіанський?
    А чи не той, що воював проти Грузії, Чечні, Балтійських Країн?
    Нє ?
  • Ben23
    Ну вот про совесть "русского народа" это он насмешил конечно
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