Американские дипломаты поздравили украинцев с Днем письменности и языка и рассказали о своих любимых словах: "Відповідальність, прозорість і вареники". ВИДЕО

Посольство США в Украине поздравило украинцев с Днем украинской письменности и языка, а его сотрудники назвали свои любимые украинские слова.