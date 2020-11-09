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Американские дипломаты поздравили украинцев с Днем письменности и языка и рассказали о своих любимых словах: "Відповідальність, прозорість і вареники". ВИДЕО

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Посольство США в Украине поздравило украинцев с Днем украинской письменности и языка, а его сотрудники назвали свои любимые украинские слова.

Поздравления диппредставительство обнародовало в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляем с Днем украинской письменности и языка! В этот день наши американские дипломаты поделились своими любимыми украинскими словами", - говорится в сообщении.

В частности, среди любимых слов работники посольства назвали "відповідальність", "прозорість", "вареники", "полуниця", "вдячність", "блакитний".

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9 ноября украинцы отмечают День украинской письменности и языка.

Американские дипломаты поздравили украинцев с Днем письменности и языка и рассказали о своих любимых словах: Відповідальність, прозорість і вареники 01

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Топ комментарии

  • wake up-UA
    Американские дипломаты поздравили украинцев с Днем письменности и языка и рассказали о своих любимых словах: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 1638
  • саша паламарчук
    Дякуємо!!!!!
  • olele
    Американские дипломаты поздравили украинцев с Днем письменности и языка и рассказали о своих любимых словах: "Відповідальність, прозорість і вареники" - Цензор.НЕТ 9699
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