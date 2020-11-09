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В Киеве пешеход сбил пакетом мотоциклиста, объезжавшего затор по тротуару. ВИДЕО

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В Киеве пешеход сбил пакетом с продуктами мотоциклиста, объезжавшего затор по тротуару.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись происшествия было сделана на видеокамеру, закрепленную на шлеме мотоциклиста-нарушителя. Инцидент произошел вблизи станции метро "Почайная" 8 ноября. Упавшему, после удара пакетом, мотоциклисту пришли на помощь его коллеги - такие же нарушители-мотоциклисты, двигавшиеся по тротуару. На записи фрагмента дальнейших событий видно, что пешеход лежит на тротуаре в окружении мотоциклистов. На его защиту стала только женщина, которая ударила ногой по мотоциклу.

Видео dtp.kiev.ua

Видео Киев Оперативный

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Правильно сделал. Одобряю.
  • Player New
    Він там їхав не один, потім втрьох діда били сцикуни, індитифікувати і заграти
  • Алексей Хмара
    Правильно сделал, можно и еще добавить, вот куда оно прется по тротуару.
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