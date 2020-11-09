Турчинов: Центризбирком не способен руководить избирательным процессом и выполнять свои функции. ВИДЕО

Центральная избирательная комиссия, сформированная парламентским монобольшинством "слуг народа", не способна руководить избирательным процессом и выполнять свои функции.

Об этом сказал руководитель центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов на брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, 6 ноября - это последний день, когда должны быть подсчитаны результаты местных выборов, в соответствии с украинским законодательством.

"Трое суток после предельного срока, в большинстве населенных пунктов и областей результаты не установлены и продолжается так называемый "подсчет голосов", который противоречит нормам Избирательного кодекса", - сказал руководитель центрального штаба "ЕС", отметив, что искусственное затягивание подсчета и объявления результатов используется властью для искажения волеизъявления наших граждан.

Турчинов отметил, что на сайте ЦИК приведены "просто позорные данные подсчета голосов". "Так, из 1660 территориальных комиссий не установлены результаты в 915", - сказал он, добавив, что среди комиссий, которые подсчитывают результаты в областных центрах, не предоставили результаты 464. В частности, результаты выборов не установлены в Волынский, Киевский, Одесский и Черновицкий областные советы, в советы многих городов и объединенных территориальных общин. "Это делается сознательно для переписывания протоколов и фальсификации результатов выборов", - отметил Александр Турчинов.

Руководитель центрального штаба "ЕС" напомнил, что в соответствии с Избирательным кодексом Украины (ст. 205), "если территориальные избирательные комиссии не смогли до 6 ноября подсчитать результаты, их функцию должна выполнять ЦИК. Но ЦИК игнорирует закон".

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"Грубое нарушение Избирательного кодекса свидетельствует, что Центральная избирательная комиссия, сформированная парламентским монобольшинством "слуг народа", не способная руководить избирательным процессом и выполнять свои функции, фактически под влиянием действующей власти прикрывает преступные фальсификации результатов выборов", - подчеркнул Александр Турчинов.