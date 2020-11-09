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Момент попадания ракеты в российский вертолет Ми-24. ВИДЕО

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В сети появилось видео попадания ракеты в российский вертолет Ми-24 на границе Армении и Азербайджана.

Его опубликовал в Twitter Юрий Лямин, информирует Цензор.НЕТ.

В твите отмечается, что видео не поверено.

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Напомним, 9 ноября недалеко от границы Армении с Азербайджаном сбит российский Ми-24, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы. МИД Азербайджана извинился за "случайно сбитый" российский военный вертолет.

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Топ комментарии

  • Виктор Ямской
    Момент попадания ракеты в российский вертолет Ми-24 - Цензор.НЕТ 26
  • Van-Basten Van-Basten
    Момент попадания ракеты в российский вертолет Ми-24 - Цензор.НЕТ 8595
  • vitaliymkua
    Все зрозуміло! Він був важчим за повітря!
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