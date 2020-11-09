Момент попадания ракеты в российский вертолет Ми-24. ВИДЕО
36 240119
В сети появилось видео попадания ракеты в российский вертолет Ми-24 на границе Армении и Азербайджана.
Его опубликовал в Twitter Юрий Лямин, информирует Цензор.НЕТ.
Unverified video with moment as the missile hit the Russian Mi-24 helicopter. pic.twitter.com/mowi3GEshr— Yuri Lyamin (@imp_navigator) November 9, 2020
В твите отмечается, что видео не поверено.
Напомним, 9 ноября недалеко от границы Армении с Азербайджаном сбит российский Ми-24, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы. МИД Азербайджана извинился за "случайно сбитый" российский военный вертолет.