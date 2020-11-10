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Протестующие ворвались в кабинет Пашиняна в здании правительства. ВИДЕО

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Участники акции протеста в Ереване разгромили кабинет премьер-министра в здании правительства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sputnik Армения.

По данным издания, протестующие, которым не преградили путь сотрудники охраны, ворвались в кабинет премьер-министра Никола Пашиняна, все круша на своем пути. Решение о подписании заявления с Азербайджаном по сдаче земель, разъярило народ.

Демонстранты, протестующие на фоне объявления о прекращении войны и сдаче территорий в Карабахе, направились к правительственному особняку премьер-министра.

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Топ комментарии

  • Nikos KGB
    а чо?... военкоматы в армении закрыты????
  • Зося Синицкая
    Ага. Хорошо врываться в кабинеты, безопасно)) Что-то они не пошли на фронт.наоборот бежали на бибиках из Карабаха
  • Aleks_15
    Желательно показать это видео говнокамандующему не Лоху, что будет если пойдут договорняки с очами Путина, а хотя у него имеется второй паспорт на исторической родине удрать успеет вместе с друганами Ермаком, который использовал Не Лоха как презерватив и замутил в Украине сдачу национальных интересов по Донбассу и Крыму используя дебилов и Кравчука - которому на все наплевать лишь бы пенсию увеличили
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