Протестующие в Ереване захватили здание парламента Армении. ВИДЕО
Несколько сотен человек заняли места президиума и депутатов, требуя, чтобы к ним пришел премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Inside the Armenian parliament as protesters take control. No guards or security forces in sight, anywhere. pic.twitter.com/RSxfo6kqyM— Neil Hauer (@NeilPHauer) November 10, 2020
Protesters have stormed parliament pic.twitter.com/qpITAq4xaq— Neil Hauer (@NeilPHauer) November 10, 2020
Как сообщалось, в Ереване избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна, требуя от него назвать местонахождение Пашиняна.
Протестующие без сопротивления правоохранителей ворвались в зал заседаний Национального Собрания Армении. Там находятся депутаты фракции партии "Светлая Армения", которые пытаются успокоить протестующих.
Протестующие требуют встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оником Гаспаряном.
Несколько тысяч человек сейчас находятся в различных районах Еревана, в том числе у здания правительства и дома премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Протесты в Ереване начались после решения Пашиняна по вопросу Карабаха.