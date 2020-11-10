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Протестующие в Ереване захватили здание парламента Армении. ВИДЕО

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Демонстранты в Ереване захватили здание парламента Армении.

Несколько сотен человек заняли места президиума и депутатов, требуя, чтобы к ним пришел премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в Ереване избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна, требуя от него назвать местонахождение Пашиняна.

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Протестующие без сопротивления правоохранителей ворвались в зал заседаний Национального Собрания Армении. Там находятся депутаты фракции партии "Светлая Армения", которые пытаются успокоить протестующих.

Протестующие требуют встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оником Гаспаряном.

Несколько тысяч человек сейчас находятся в различных районах Еревана, в том числе у здания правительства и дома премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Протесты в Ереване начались после решения Пашиняна по вопросу Карабаха.

Топ комментарии

  • Mykhaylo Yeroshenko 94cf8af1
    Ну шо сынку, помог тебе твой володька?
  • Andy Jumeirach
    беда прям, люди хотят умирать за Армению, а Армения - закрыла военкоматы...
  • Александр Глазков
    Какое массовое количество "одухотворенных" лиц. Возникает естественный вопрос Если люди так жаждут воевать, почему они еще не на фронте?
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