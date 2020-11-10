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РФ отправила в Нагорный Карабах уже восемь самолетов со своими миротворцами и бронетехникой. ВИДЕО (Обновлено)

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В Нагорный Карабах вылетели первые восемь самолетов Ил-76 с российскими миротворцами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"На борту воздушных судов личный состав миротворческого соединения автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства", - сообщили в Минобороны РФ.

Основу миротворческого контингента России составляют подразделения ЦВО. Всего задействовано 1 960 военных, 90 бронетранспортеров и 380 единиц техники. Командование миротворческих сил РФ развертывается в районе столицы Карабаха Степанакерта. Наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начался вывод армянских войск из Карабаха, - Минобороны РФ

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.

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Топ комментарии

  • Андрей Андрийко
    Миротворцы!!!! Ржач!!!!!!
    Миротворцы - с опытом ведения боевых действий и убийств в Сирии, Чечне и на Донбасе!!!!
    Миротворцы от Путина и Кадырова!!!! Еще от Лукашенко - омоновцев отправте!!!! ГОЛУБЕЙ МИРА!!!
  • Геракл Платонович
    Ну все...теперь Азейбаржан может забыть о Карабахе...
  • Frol Fedoroff
    Вот и все. "Карабах наш" А победа была так возможна
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