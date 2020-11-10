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Степанов ответил на критику карантина выходного дня от Ткаченко: Полный локдаун вводить нельзя, поэтому нашли "формулу на субботу-воскресенье". ВИДЕО

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Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на критику главы Минкульта Александра Ткаченко, который выступил против введения ограничений в выходные дни для учреждений культуры.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом он заявил во время эфира "Свободы слова" на ICTV.

"Я читал, конечно, комментарий господина Ткаченко. Но мне кажется, что это хорошая попытка понравиться. Но вместо такой попытки понравиться, я считаю, лучше предложить для креативных индустрий, каким образом им будет легче пройти эту необходимость. Я очень надеюсь, что мой коллега найдет способ и предложит механизм, как его пройти", - сказал глава Минздрава.

Степанов подчеркнул, что в стране нельзя вводить полный локдаун на несколько недель, поэтому нашли "формулу на субботу-воскресенье", предложив жесткий карантин выходного дня.

Отвечая на вопрос, сколько он может продлиться, то, по словам Степанова, все зависит от эпидситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине введут карантин выходного дня, работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил против карантина выходного дня.

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Топ комментарии

  • Віктор Терещенко 10c941a7
    Десятки тысяч больных в Украине останутся без медпомощи! Среди них - сердечно-сосудистые (лидеры по смертности, кстати). Ради больных короной, среди которых смертность, как бы это не звучало цинично, В РАЗЫ ниже. Где логика?
  • Эдуард Силенко
    Ось так шляхом абсурду заганяють в стойло і хаос.
  • юра Лонг
    Логика в том что приняли штрафы за маски. Только где медецинское обоснование их эфективности . Многие иследования против ношения масок . Но вы будете ходить в намордниках как мы вам сказали. Продолжение следует... аж до стойла в резервациях.
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