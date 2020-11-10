Степанов ответил на критику карантина выходного дня от Ткаченко: Полный локдаун вводить нельзя, поэтому нашли "формулу на субботу-воскресенье". ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом он заявил во время эфира "Свободы слова" на ICTV.
"Я читал, конечно, комментарий господина Ткаченко. Но мне кажется, что это хорошая попытка понравиться. Но вместо такой попытки понравиться, я считаю, лучше предложить для креативных индустрий, каким образом им будет легче пройти эту необходимость. Я очень надеюсь, что мой коллега найдет способ и предложит механизм, как его пройти", - сказал глава Минздрава.
Степанов подчеркнул, что в стране нельзя вводить полный локдаун на несколько недель, поэтому нашли "формулу на субботу-воскресенье", предложив жесткий карантин выходного дня.
Отвечая на вопрос, сколько он может продлиться, то, по словам Степанова, все зависит от эпидситуации.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине введут карантин выходного дня, работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил против карантина выходного дня.