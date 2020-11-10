"Окопная война": Что делалось в нашей колонне, словами не передать. Куски металла, людей, кто-то кричит, бредит, ползет и горит заживо, - офицер ВСУ Стребиж об Иловайской трагедии. ВИДЕО

Сегодня в рубрике "Окопная война" рассказ о жителе Донбасса, украинском воине, который покинул Донецк, чтобы воевать против российских оккупантов.

Если спросить на фронте: "Кто такой Гайдук?" - вам сразу начнут рассказывать легенды или обычные слухи об артиллеристе, который день и ночь стреляет из артиллерии по российским оккупантам. На самом деле - это не вымышленный персонаж, а вполне реальный человек, бывший боец ​​батальона "Донбасс", а теперь артиллерист в 54-й бригаде Вооруженных сил Украины, который своей работой отправил в ад немало московских наемников, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

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Михаил Стребиж до войны много работал, чтобы обеспечить себя и семью, мечтал о счастливой старости, но все планы испортила российская агрессия. Несмотря на то, что ему было уже за пятьдесят лет, когда началась война, господин Михаил не стал прятаться за спины молодых. Не ожидал в Донецке исхода борьбы между оккупантами и украинскими войсками, как это к сожалению, сделали многие жители Донецкой и Луганской областей. А сам пошел воевать за свою Родину.

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- Мы знаем, что не очень много жителей Донецка восстали против московского агрессора, если учитывать, что в городе до войны проживало несколько миллионов населения. У каждого из них были на это свои причины: равнодушие, предательство, страх. Что вас побудило бросить вызов оккупантам?

- Михаил, на самом деле очень много дончан пошли воевать в рядах украинской армии за свою страну. Они растворились в общей массе, ведь война продолжается на большом участке нашей земли. Что же касается меня, то все началось с Майдана. Сначала мне стало интересно. Почему там люди протестуют, ведь живем более-менее нормально? Хотя с другой стороны - лучшей жизни мы не знали. Те, кто ездил в Европу рассказывал, что там все гораздо лучше. Сам несколько раз был за границей, понимал, что нам есть к чему стремиться, но к этому мы должны сами прийти, понять, что в стране нужны перемены.

Хотя говорю честно, сердце отказывалось поддерживать начало Революции, моментами искал другие пути решения этой проблемы. А потом начали бить людей на Майдане. Здесь ум отказывался верить, что профессиональные, тренированные бойцы, которые должны защищать граждан своей страны, начали над ними издеваться.

Когда так называемый "президент" Янукович попросил Путина ввести войска в Украину, я понял, что нам нужно защищаться и бороться. Мои походы с некоторыми побратимами в военкоматы города Донецка были безуспешными. "Зачем вам это надо, мы же с Россией, какая война? Тем болеет, у вас уже возраст не тот", - отвечали нам.

Чисто случайно я с побратимом увидел объявление, что Семен Семенченко собирает добровольческий батальон "Донбасс". 14 апреля 2014 г. я купил билет и поехал в город Днепр. Тогда еще можно было свободно передвигаться, хотя на блокпостах уже стояли сепаратисты с автоматами. Главарь террористов Безлер вместе со своей шайкой катались на джипах и все уже шло к тому, что начнутся активные боевые действия.

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- Сколько людей из вашего близкого окружения поддержали оккупантов?

- Многие. В Донецке был свой антимайдан, где зарезали украинского активиста. Здесь происходили страшные вещи, многие были дезинформированы, поэтому поддерживали Россию. Тем более, что московская пропаганда заставляла людей бояться мифических бандеровцев и фашистов. Кроме информационных атак, россияне напрямую использовали своих граждан. В Донецке: улицы Щорса, Ульяновой - были забиты автобусами с российскими номерами. То есть сначала приехали люди из Ростова без автоматов, а затем полчища вооруженных до зубов московских наемников начали заезжать на нашу землю и вместе с сепаратистами захватывать ее.

Им нужно было противостоять и мы это достойно делали. Даже в Иловайске нам это удалось сделать, хотя очень много украинских защитников погибли.

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- Иловайск стал Рубиконом для многих бойцов Донбасса. Это касается также других украинских боевых подразделений, ведь тогда весь мир увидел, что против нас воюет армия Российской Федерации.

- Бои за этот город открыли глаза многим. Где-то 23-24 августа находясь в Иловайске, возле школы вместе с другими ребятами и управляя нашими минометами, я понял, что цели на отработку, которые нам давал командир - псевдоним Ахмет - почему-то находятся вокруг нас. Позвонил Ахмету и говорю: "Командир, возможно я ошибаюсь, но мы работаем чего-то по кругу". Ахмет ответил: "Да, Гайдук, мы в окружении".

К тому моменту я просто себе воевал и даже не обращал внимание на какие-то неудобства. Гибли украинские ребята в боях, но наша работа тоже не проходила бесполезно. Два минометы 82-го калибра, помогали нашим штурмовикам во время их вылазок. Был такой момент, когда мы стреляли из миномета на расстояние 60 метров. "Вышибным", прямо через школу, ведь здание штурмовали со всех сторон, стреляли по ней из всех видов оружия. Я тогда еще был неопытным артиллеристом и спрашивал командира: "А мина не вернется назад"? Ахмет говорил: "Гайдук, работай, работай, у нас нет времени думать"...

После обещанного россиянами "зеленого коридора", когда они не сдержали ни одного слова и расстреляли нас, я и мои знакомые больше никогда не будем говорить с россиянами, как с равными или друзьями. Прошлого больше не будет, его перечеркнула кровь убитых украинских воинов.

Помню, как только колонна отправилась вперед, по нам открыли массированный огонь. Я находился с четырьмя побратимами в кузове автомобиля, командир с другими был в другой машине. За пять минут боя, все ребята погибли, только я остался жив.

Как мне удалось выжить, до сих пор не знаю. Находясь по правому борту автомобиля, я стрелял в российских десантников, которые находились в ста метрах от нас. Они, как в тире: кто стоя, другие на коленях - били по нашей колонне.

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А потом подключились российские танки, которые стояли вкопанные в землю неподалеку. Что делалось в нашей колонне, словами нельзя передать. Куски металла, куски людей, кто-то кричит, другие бредят, ползут, горят заживо - такое не возможно простить россиянам..."

Смотрите видео с легендарным украинским воином из Донецка -псевдоним Гайдук - до конца, и вы узнаете еще много интересной информации. Ведь наша рубрика "Окопная война", которая выходит на сайте ЦензорНЕТ - передает информацию, которую вы не услышите в других СМИ. Потому что мы рассказываем о тех, кто бросает вызов смерти, как бы это пафосно ни звучало.