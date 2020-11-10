Если мы будем создавать ВСК по каждому посту Бутусова в Facebook, то у нас не хватит депутатов, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО
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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на данные о срыве спецоперации по освобождению пленных в Донецке, опубликованные главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время брифинга на вопрос журналистов о создании ВСК по этому вопросу, Арахамия отреагировал так:
"Относительно господина Бутусова - не известно вообще о такой информации. Если мы будем создавать ВСК по каждому посту в Facebook господина Бутусова, то у нас очень быстро не хватит депутатов. Напоминаю, что согласно закону, каждый депутат имеет право одновременно только в одной Временной следственной комиссии и одной Временной специальной комиссии", - сказал Арахамия.
Как сообщал Цензор.НЕТ, подполковник ВСУ Михаил Николов заявил, что по приказу высшего руководства Украины была сорвана спецоперация украинских разведчиков по освобождению пленных на оккупированном Донбассе.