Новости Видео

Если мы будем создавать ВСК по каждому посту Бутусова в Facebook, то у нас не хватит депутатов, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

11 47997
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на данные о срыве спецоперации по освобождению пленных в Донецке, опубликованные главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время брифинга на вопрос журналистов о создании ВСК по этому вопросу, Арахамия отреагировал так:

"Относительно господина Бутусова - не известно вообще о такой информации. Если мы будем создавать ВСК по каждому посту в Facebook господина Бутусова, то у нас очень быстро не хватит депутатов. Напоминаю, что согласно закону, каждый депутат имеет право одновременно только в одной Временной следственной комиссии и одной Временной специальной комиссии", - сказал Арахамия.

Как сообщал Цензор.НЕТ, подполковник ВСУ Михаил Николов заявил, что по приказу высшего руководства Украины была сорвана спецоперация украинских разведчиков по освобождению пленных на оккупированном Донбассе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рад, что Ляшко в этой Раде не будет, а его концерты будут смотреть на развлекательных каналах, - Арахамия

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Старый зольдат
    И то верно. Через полгодика создадут ВСУ по всей деятельности всех "Слуг народа" и лично товарисчей Зе и дЕрьмака. Чего сейчас силы тратить.
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    Абра-Хамия, на вас не только ВСК, на вас и тюрем не хватит!
    только концлагеря для спасут Украину Если мы будем создавать ВСК по каждому посту Бутусова в Facebook, то у нас не хватит депутатов, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6440
  • HartmannEri
    Если мы будем создавать ВСК по каждому посту в Facebook господина Бутусова, то у нас очень быстро не хватит депутатов.
    Ара, вы хоть одно ВСК создали то? Якщо ми будемо створювати ТСК по кожному посту Бутусова у Facebook, то у нас не вистачить депутатів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 1680
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости