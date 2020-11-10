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Наемники РФ завернули назад людей, которые прошли КПВВ "Счастье", - Госпогранслужба. ВИДЕО

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Российские наемники не пропустили на оккупированный Донбасс людей, которых утром оформили украинские пограничники в КПВВ "Счастье".

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передает Цензор.НЕТ.

"Автобусом, который обеспечила украинская власть, вернулось шесть человек, в том числе двое детей. Еще два человека вернулись самостоятельно. Сейчас больше желающих выбывать на временно оккупированную территорию в КПВВ "Счастье" нет. Из ТОТУ поэтому на КПВВ ни одно лицо не прибывало", - сообщили в ведомстве.

Напомним, Украина возобновила работу всех семи контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе.

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  • Русский Алкаш
    ДАЖЕ СЕПАРЫ ПРОТИВ КАПИТУЛЯЦИИ УКРАИНЫ
  • Чайка Київ
    Ніщо не завадить зеленсьому- кравчуку підкладати Україну під кацапів, тим бульше таке незначне бикування терористів.
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    Что нам , по этому поводу, скажет пан Кравчук. В его плане про это что то написано?
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