Наемники РФ завернули назад людей, которые прошли КПВВ "Счастье", - Госпогранслужба. ВИДЕО
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Российские наемники не пропустили на оккупированный Донбасс людей, которых утром оформили украинские пограничники в КПВВ "Счастье".
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы, передает Цензор.НЕТ.
"Автобусом, который обеспечила украинская власть, вернулось шесть человек, в том числе двое детей. Еще два человека вернулись самостоятельно. Сейчас больше желающих выбывать на временно оккупированную территорию в КПВВ "Счастье" нет. Из ТОТУ поэтому на КПВВ ни одно лицо не прибывало", - сообщили в ведомстве.
Напомним, Украина возобновила работу всех семи контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе.