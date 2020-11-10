Помощник "слуги народа" Тищенко Гончаров в апреле "минировал" Александровскую больницу, - Лерос. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Нардеп "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал постановление суда, в котором говорится о том, что с телефона Руслана Гончарова (помощник "слуги народа" Николая Тищенко) осуществили звонок и сообщили о минировании корпуса Александровской больницы в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видео нардепа Лероса.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Вечером 8 апреля, Тищенко со своими друзьями и помощниками собрались бухать. Их развлечением стало заставить напуганных врачей ... и больных в панике выбегать на улицу", - отметил парламентарий.

По словам Лероса, с мобильного Руслана Гончарова компания сообщила о минировании кардиологического отделения столичной больницы. Гончаров - друг Тищенко и его помощник.

Лерос также сообщил, что в "Слуге народа" знают об инциденте и убрали Гончарова из списка кандидатов от партии в горсовет Киева.

Также читайте: "Так это ты мне устроил, Коля?": нардеп Лерос считает, что его драку с Юрченко срежиссировал Тищенко. ФОТО



