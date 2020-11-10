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Пашинян, что со статусом Карабаха? Он ушел к черту! - Алиев высмеял премьера Армении. ВИДЕО

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев после подписания мирного соглашения по Нагорному Карабаху высмеял премьер-министра Армении Никола Пашиняна .

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе своего видеообращения Алиев отметил, что в подписанном документе нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха.

"В данном заявлении нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха... Ни слова нет, Пашинян? Что же случилось? Что это, Пашинян? Ты собирался проложить дргу в Джебраил. Плясал, что же со статусом? Статус ушел к черту, провалился, разлетелся в пух и прах. Нет его и не будет", - сказал он.

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Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.

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Топ комментарии

  • Виктор Волик
    Что-то мне подсказывает, что там ничего не закончилось, а все только начинается...
  • Підлога Маккартні
    Если бы ты Алиев еще зажмурил немного руского скота миротворческого - цены бы тебе не было!!!
  • Старый зольдат
    Дагестан, Ингущетия, Кабарда и т.д., всё действительно только начинается на Северном Кавказе.
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