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В Днепре пешеход открыл стрельбу по не пропустившему его на зебре автомобилю, недалеко от него находился ребенок. ВИДЕО

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В Днепре пешеход открыл огонь по автомобилю, который не пропустил его на пешеходном переходе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, видео опубликовал местный Telegram-канал.

Так, съемка ведется на видеорегистратор автомобиля, который останавливается перед пешеходным переходом.

Другой автомобиль не пропускает ступившего на зебру мужчину, после чего тот достает пистолет и осуществляет несколько выстрелов в сторону удаляющейся машины.

Стоит отметить, что мужчина слегка покачивался на ногах. Кроме него на пешеходном переходе в этот момент находился ребенок.

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Топ комментарии

  • Сухов 75797791
    Вы бы видео посмотрели. Никакого нарушения там нет и не было. Ни авто пешеходу не мешало, ни пешеход авто. Пешеход не замедлил шага что бы спокойно перейти дорогу, авто проехало за пару секунд и метров от него освободив переход. Пешеход - пьяное мудло, которое стреляло в след авто из пистолета ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ РЕБЕНКА!! А если б оно попало ему в голову? Что б вы запели?
  • Євген Леонідович
    Водитель конечно не прав, но пешеход по моему мудак редкостный, пока он достал ствол на виде видно как минимум три авто проехало после нарушителя, куда он стрелял не целясь и судя по всему похоже бухой.
  • Алексей Достоевский
    Ну не знаю...
    В данном случае мои симпатии на стороне пешехода
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