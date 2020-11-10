Подростки в Одессе надругались над флагом Евросоюза. ВИДЕО

Полиция возбудила уголовное производство по факту осквернения флагов Европейского Союза у Одесского городского совета и Потемкинской лестницы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление полиции, действия неустановленных молодых людей, которые попали на видео, квалифицировали по ч.2 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Им грозит штраф, шестимесячный арест или до двух лет лишения свободы.

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Как сообщает "Суспільне", инцидент у одесской мэрии произошел утром 9 ноября, за день до этого неизвестные попытались снять флаг ЕС у здания Одесской областной государственной администрации, однако были остановлены нацгвардейцами.

По словам заместителя городского главы Одессы Николая Покровского, "неустановленные активисты" срезали флаги ЕС у Одесского городского совета и Потемкинской лестницы, покрасили их и потоптали.

"Это все длилось около 15 секунд - пока работники муниципальной охраны открывали двери городского совета и выбегали на улицу, уже никого не было. Есть видеозаписи того, как это делалось, они переданы в полицию", - сообщил Покровский в комментарии "Радио Свобода".

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