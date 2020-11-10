В учебном центре ВСУ "Десна" открыли новый траншейный комплекс для отработки боя в окопе. ВИДЕО
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В Учебном центре ВСУ "Десна", что на Черниговщине, обустроили новый траншейный комплекс для отработки боя в окопе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
"Новинка учебной базы - место отработки боя в окопе. Этот траншейный комплекс имеет несколько входов-выходов, тупики и крутые повороты. Здесь тренироваться можно как по одному, так и целым подразделением", - отметили в "Десне".
"Изюминка" тренировочного объекат - рандомность целей. Преподаватели располагают условного противника каждый раз в новом месте, следовательно, каждое следующее подразделение не знает, откуда ждать опасность.
"Но самое главное, что во время отработки "боя в окопе" военнослужащие приобретают сверхважные навыки, которые пригодятся им в защите нашей Украины в районе ООС", - отметили в учебном центре.