Мэр Черкасс Бондаренко заболел коронавирусом. ВИДЕО
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Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заразился коронавирусом. С четверга он находится на изоляции.
Об этом Бондаренко сообщил на странице в сети Facebook в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Вы, наверное, уже знаете. Коронавирус не обошел стороной и меня. Тест, который я сдал в третьей городской больнице, стал "плюсовый". Чувствую себя нормально, с четверга нахожусь на изоляции. Чувствую себя хорошо, работаю дистанционно с документами", - отметил мэр.
Бондаренко призвал людей соблюдать карантинные требования.
"Что касается введения локдауна выходного дня, то я считаю, что оно ничего не даст", - добавил Бондаренко.