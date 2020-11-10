Мэр Черкасс Бондаренко заболел коронавирусом. ВИДЕО

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заразился коронавирусом. С четверга он находится на изоляции.

Об этом Бондаренко сообщил на странице в сети Facebook в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

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"Вы, наверное, уже знаете. Коронавирус не обошел стороной и меня. Тест, который я сдал в третьей городской больнице, стал "плюсовый". Чувствую себя нормально, с четверга нахожусь на изоляции. Чувствую себя хорошо, работаю дистанционно с документами", - отметил мэр.

Бондаренко призвал людей соблюдать карантинные требования.

"Что касается введения локдауна выходного дня, то я считаю, что оно ничего не даст", - добавил Бондаренко.

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