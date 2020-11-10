В Одессе автомобиль въехал в остановку общественного транспорта и сбил четырех человек, - Нацполиция. ВИДЕО

В Одессе на проспекте Небесной сотни автомобиль Toyota въехал в остановку общественного транспорта и сбил четырех человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Инцидент произошел около 18:30

"По имеющейся информации, водитель Toyota, двигаясь по проспекту Небесной сотни, не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате происшествия телесные повреждения различной степени тяжести получили 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний парень и 48-летняя женщина. Сейчас они в больнице", - указывается в сообщении.

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На данный момент на месте происшествия работают правоохранители, обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия. Водитель проходит медицинский осмотр для проверки на наличие алкоголя в крови.

По данным СМИ, автомобиль двигался со значительным превышением скорости, около 120 км/ч.

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