В Одессе автомобиль въехал в остановку общественного транспорта и сбил четырех человек, - Нацполиция. ВИДЕО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
Инцидент произошел около 18:30
"По имеющейся информации, водитель Toyota, двигаясь по проспекту Небесной сотни, не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате происшествия телесные повреждения различной степени тяжести получили 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний парень и 48-летняя женщина. Сейчас они в больнице", - указывается в сообщении.
На данный момент на месте происшествия работают правоохранители, обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия. Водитель проходит медицинский осмотр для проверки на наличие алкоголя в крови.
По данным СМИ, автомобиль двигался со значительным превышением скорости, около 120 км/ч.