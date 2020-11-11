Степанов назвал симптомы легкого течения COVID-19: температура до 38°C, легкие насморк, кашель и отсутствие изменений психического состояния. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал симптомы легкого течения COVID-19. Одним из них является невысокая лихорадка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава заявил на брифинге.

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По словам Степанова, лечиться на дому могут только люди с легким течением болезни. Решение о медпомощи в домашних условиях принимает исключительно семейный врач. Врач или медсестра должны осуществлять постоянный контроль текущего состояния пациента и состояние контактных лиц. Выбор метода контроля выбирается врачом индивидуально, в зависимости от состояния пациента.

Говоря о том, что же такое легкое течение заболевания, Степанов отметил, что это небольшая лихорадка до 38 градусов, но она хорошо контролируется при приеме жаропонижающих припаратов: то есть есть температура 38 - 38,2, а при приеме жаропонижающих она сразу падает.

"Характеризуется легким течением насморка, кашля, без признаков дыхательной недостаточности (затрудненное дыхание, увеличение частости дыхательных движений), отсутствием желудочно-кишечных проявлений, отсутствием изменений психического состояния", - пояснил он.

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