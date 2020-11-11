Студент-иностранец выманивал у женщин деньги и торговал наркотиками в Ивано-Франковске, - МВД. ВИДЕО

Злоумышленник заводил романы с женщинами в соцсетях и выманивал у них деньги. Общая сумма убытков составляет более 100 тыс. гривен. В ходе следствия правоохранители установили, что фигурант причастен еще и к торговле наркотиками. Ему грозит до десяти лет за решеткой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сотрудники киберполиции установили, что к действиям причастен 26-летний иностранный гражданин, который является студентом одного из вузов Ивано-Франковска. Он в соцсетях знакомился с украинками, а после налаживания доверительных отношений - выманивал у них деньги. По предварительным данным, пострадавшие перечислили мужчине более 100 тыс. гривен.

Во время документирования мошеннических действий фигуранта правоохранители установили, что он также причастен к сбыту наркотиков. Мужчина совершил продажу наркотического вещества, которое по результатам экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, является кокаином.

По месту жительства злоумышленника правоохранители провели обыск. В качестве вещественных доказательств изъяты банковские карточки, мобильные телефоны, ноутбук, деньги, а также порошкообразное вещество белого цвета. Изъятое направлено на проведение соответствующих исследований. Сейчас правоохранители устанавливают пути поставок наркотика.

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Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит фигуранту - лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

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