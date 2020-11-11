Садовый: Карантин выходного дня - это глупость, Львов не будет принимать неразумные решения. ВИДЕО

Городской глава Львова Андрей Садовый считает карнитин выходного дня глупостью и говорит, что Львов не будет принимать ни одного неразумного решения.

Об этом он сказал во время акции предпринимателей рестораторов "Имею право работать", передает Цензор.НЕТ.

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"В первую очередь, я хочу поблагодарить всех львовских предпринимателяй. Только благодаря вам с первых месяцев и до сих пор мы получили помощи для наших больниц около 60 млн грн. Городская власть добавила еще 240 млн грн.", - сказал Садовый. По его словам от государства город получил лишь 1 млн грн.

Садовый также рассказал, что коронавирусом переболело уже 25% львовян.

"Карантин выходного дня, по моему мнению, - это бздура, это глупость... Мы были, есть и будем вместе с вами, ни одного неразумного решения город принимать не будет. Это наш город", - сказал Садовый.

При этом он добавил, что "мы с вами должны взять на себя все обязательства: никаких банкетов, юбилеев или свадеб, но о полном локдауне нельзя говорить".

Напомним, правительство планирует ввести карантин выходного дня сроком на три недели. Начнет действовать карантин уже с этих выходных.

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