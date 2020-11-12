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Степанов возмущен рекламой "Эпицентра": "Если хотите покуражиться - поехали со мной в реанимацию". ВИДЕО

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Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на рекламу сети магазинов "Эпицентр", в которой сообщается, что магазин будет работать вопреки карантину выходного дня.

Об этом Степанов заявил в ходе онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Минздрава, его возмутила реклама "Эпицентра".

"Хотите покуражиться? Хотите делать фарс на здоровье людей? Если хотите покуражиться - поехали со мной в реанимацию, покуражьтесь перед людьми, которые умирают ежедневно. Покуражьтесь перед людьми, в глазах которых "помогите, пожалуйста". Покуражьтесь перед врачами, которые ежедневно делают все, чтобы сохранить жизни людей. Такой вам кураж нужен?", - отметил Степанов.

Министр добавил, что его коллеги по правительству дадут ответ на "этот фарс и цинизм".

Напомним, ранее сеть магазинов "Эпицентр К" в шутливой форме сообщила о намерении работать в субботу и воскресенье вопреки карантину выходного дня.

Премьер-министр Шмыгаль заявил, что с ближайшей пятницы, 13 ноября, в Украине будет действовать карантин выходного дня. С 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника работать смогут только продуктовые магазины, аптеки, автозаправки, СТО, клиники (в том числе ветеринарные), банки и почта.

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Топ комментарии

  • Иван Пупкин 2c075116
    Вы много сделали в прошлый раз, когда гереги положили на карантин и работали? Так что сидите и не скулите. Чемодан денег в очередной раз занесут и продолжат работать, или скорей всего пошлют на 3 буквы и продолжат работать.
  • Старый зольдат
    А шо же ты, СтЯпашка, по весне то так не возмущался ни за Эпицентр ни за Велюр ни за Хмельницкий где оманский вислюк в кафе без маски кофе попивал? От гнида воровитая, чует его анус приближение устрого конца осинового колышка.
  • vadym sestritsyn
    Так за реанимацию отвечает Степанов а не Эпицентр!!!
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