Степанов возмущен рекламой "Эпицентра": "Если хотите покуражиться - поехали со мной в реанимацию". ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на рекламу сети магазинов "Эпицентр", в которой сообщается, что магазин будет работать вопреки карантину выходного дня.

Об этом Степанов заявил в ходе онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

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По словам главы Минздрава, его возмутила реклама "Эпицентра".

"Хотите покуражиться? Хотите делать фарс на здоровье людей? Если хотите покуражиться - поехали со мной в реанимацию, покуражьтесь перед людьми, которые умирают ежедневно. Покуражьтесь перед людьми, в глазах которых "помогите, пожалуйста". Покуражьтесь перед врачами, которые ежедневно делают все, чтобы сохранить жизни людей. Такой вам кураж нужен?", - отметил Степанов.

Министр добавил, что его коллеги по правительству дадут ответ на "этот фарс и цинизм".

Напомним, ранее сеть магазинов "Эпицентр К" в шутливой форме сообщила о намерении работать в субботу и воскресенье вопреки карантину выходного дня.

Премьер-министр Шмыгаль заявил, что с ближайшей пятницы, 13 ноября, в Украине будет действовать карантин выходного дня. С 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника работать смогут только продуктовые магазины, аптеки, автозаправки, СТО, клиники (в том числе ветеринарные), банки и почта.

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