Украина получит максимум 8,5 млн доз вакцины от коронавируса, первый транш составит около 1,2 млн доз, - Ляшко. ВИДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, страна работает с механизмом COVAX, который обеспечит поставку в Украину вакцины против коронавирусной болезни в случае его регистрации с доказанной безопасностью и эффективностью.
"Сегодня мы четко понимаем, что получим количество доз, что будет равняться 20% от количества населения. Речь идет, если отталкиваться от нашей официальной статистики, о максимум 8,5 млн дозах. Первый транш мы ожидаем в размере 3% - это 1 млн 250 тысяч доз. Ближайшее заседание правления COVAX состоится 19 ноября, тогда станет известно об ориентировочных датах поставок, ориентировочное количество, и ориентировочная стоимость", - сказал Ляшко.
Главный санврач также напомнил, что Украина вошла в список 99 стран, которым предложат или специальную рыночную цену на вакцину от COVID-19, когда она появится или вакцину в рамках механизма COVAX без оплаты.