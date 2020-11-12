Новости Видео

В Одессе водитель спорткара протаранил две припаркованные машины, едва не задев полицейский внедорожник. ВИДЕО камер наблюдения

18 29348
В Одессе водитель спорткара протаранил две припаркованные машины, едва не задев полицейский внедорожник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент происшествия, которое произшло вечером 11 ноября, попал в поле зрения уличных камер наблюдения.

Видео Вартові Еспресо

На записи видно, что в повороте спорткар резко увеличивает скорость и несется в сторону припаркованных на площади автомобилей. Водитель не смог избежать столкновения и ударил две из припаркованных машин. Судя по записи, чудом уцелел полицейский внедорожник Renault Duster.

После происшествия водитель спорткара уехал с места ДТП.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Несовершеннолетний на Kawasaki влетел в Merсedes судьи в Киеве, - ГБР. ФОТОрепортаж

Топ комментарии

  • Envoy
    - Ловят? Как поймают дрифтера на кол посадить - это первое дело, а уж опосля!.. В Одессе водитель спорткара протаранил две припаркованные машины, едва не задев полицейский внедорожник - Цензор.НЕТ 7850
  • Michail Viktorovich
    Комнатный дрифтер
  • Вася Шевченко f77d76ba
    от жаль...что "едва не задел полицейский внедорожник"...
    лучше бы он его одного протаранил - может быстрее бы стали "дело делать"...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости