В Одессе водитель спорткара протаранил две припаркованные машины, едва не задев полицейский внедорожник. ВИДЕО камер наблюдения
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В Одессе водитель спорткара протаранил две припаркованные машины, едва не задев полицейский внедорожник.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент происшествия, которое произшло вечером 11 ноября, попал в поле зрения уличных камер наблюдения.
Видео Вартові Еспресо
На записи видно, что в повороте спорткар резко увеличивает скорость и несется в сторону припаркованных на площади автомобилей. Водитель не смог избежать столкновения и ударил две из припаркованных машин. Судя по записи, чудом уцелел полицейский внедорожник Renault Duster.
После происшествия водитель спорткара уехал с места ДТП.