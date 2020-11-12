Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму". ВИДЕО
На базе отдыха в деревне Ватнаволок Кондопожского района Карелии создали бутафорский концлагерь, где воссоздадут жизнь и быт малолетних узников финских переселенческих лагерей. Об этом говорится в сюжете Новости Карелии, передает Цензор.НЕТ.
Концлагерь строят за президентский грант. Руководитель фонда "Открытые возможности" Наталья Абрамова, непосредственно курирующая проектом, говорит, что детей будут привозить сюда на "воспитание патриотизма".
Для учащихся подготовили образовательную программу с названием "Патриотические выходные". А лекции для посетителей будут проводить сами "бывшие малолетние узники". Инициаторы уверены, что они смогут поделиться большим опытом.
"Дети будут в течение всех выходных заниматься различными военно-патриотическими играми, будут уроки мужества проводиться", – пояснила Абрамова.
Первые группы школьников планируют принять в начале декабря. Уже возведены деревянные бараки, пулеметы и вышки надзора.
Первоначально бутафорский музей должны были построить в деревне Шайдома, рассказывало издание "Север. Реалии". Однако идею раскритиковали местные депутаты и историки. "Открытие бутафорских музеев на президентские гранты для демонстрации детям лагерей для малолетних узников, да еще там, где этих лагерей не было, – такое же фарисейство и не имеет ничего общего с патриотическим воспитанием", — отмечала историк Елена Такала.