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Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму". ВИДЕО

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На территории базы отдыха в Карелии (РФ) готовят к открытию бутафорский концлагерь. Объект должен "реконструировать" для школьников "жизнь и быт малолетних узников финских переселенцев".

На базе отдыха в деревне Ватнаволок Кондопожского района Карелии создали бутафорский концлагерь, где воссоздадут жизнь и быт малолетних узников финских переселенческих лагерей. Об этом говорится в сюжете Новости Карелии, передает Цензор.НЕТ.

Концлагерь строят за президентский грант. Руководитель фонда "Открытые возможности" Наталья Абрамова, непосредственно курирующая проектом, говорит, что детей будут привозить сюда на "воспитание патриотизма".

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Для учащихся подготовили образовательную программу с названием "Патриотические выходные". А лекции для посетителей будут проводить сами "бывшие малолетние узники". Инициаторы уверены, что они смогут поделиться большим опытом. 

"Дети будут в течение всех выходных заниматься различными военно-патриотическими играми, будут уроки мужества проводиться", – пояснила Абрамова.

Первые группы школьников планируют принять в начале декабря. Уже возведены деревянные бараки, пулеметы и вышки надзора.

Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников патриотизму 01
Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников патриотизму 02
Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников патриотизму 03

Первоначально бутафорский музей должны были построить в деревне Шайдома, рассказывало издание "Север. Реалии". Однако идею раскритиковали местные депутаты и историки. "Открытие бутафорских музеев на президентские гранты для демонстрации детям лагерей для малолетних узников, да еще там, где этих лагерей не было, – такое же фарисейство и не имеет ничего общего с патриотическим воспитанием", — отмечала историк Елена Такала.

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Топ комментарии

  • Роман с камнем
    Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 3400
  • Герхард
    Хорошее начинание.
    А потом возить кацапских детей на Беломорканал по выходным поработать и после выработки нормы посмотреть военно-патриотические фильмы.
    Потом однажды отвезти в ГУЛАГ и там оставить нах.
  • wake up-UA
    Бараки, пулеметы и вышки надзора: в России за грант Путина построили бутафорский концлагерь, чтобы учить школьников "патриотизму" - Цензор.НЕТ 4342
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