Цель карантина выходного дня - сократить количество заболевших COVID-19 в сутки до 7-8 тыс., - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

Если в результате введения "карантина выходного дня" количество заболевших в сутки сократится до 7-8 тыс., значит эта мера себя оправдала.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил народный депутат фракции "СН", председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

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"Если мы увидим, в результате карантина выходного дня, что у нас примерно в неделю будет держаться уровень 7-8 тысяч в сутки, значит, это было не плохо, 7-8 тысяч – это меньше госпитализаций, это даст возможность отдохнуть врачам и подготовить больше коек", - сказал нардеп.

Радуцкий подчеркнул, что Украине до сих пор удавалось избежать "коллапса медицинской системы, которая означает коллапс экономики".

"Когда-то мы говорили, что будет 5 тыс. заболевших в сутки, и будет коллапс, потом мы говорили, что коллапс будет когда будет 9 тысяч, сегодня мы имеем 11 тысяч, нам очень трудно, но коллапса нет и врачи не выполняют протокол медицинской сортировки, когда им нужно выбирать, кому помогать, а кому не помогать. т.е. коллапс не наступил", - сказал глава парламентского комитета.

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Радуцкий добавил, что карантин выходного дня позволит "выиграть время, перезагрузить койки и дать отдохнуть врачам".