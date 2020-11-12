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Цель карантина выходного дня - сократить количество заболевших COVID-19 в сутки до 7-8 тыс., - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

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Если в результате введения "карантина выходного дня" количество заболевших в сутки сократится до 7-8 тыс., значит эта мера себя оправдала.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил народный депутат фракции "СН", председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы увидим, в результате карантина выходного дня, что у нас примерно в неделю будет держаться уровень 7-8 тысяч в сутки, значит, это было не плохо, 7-8 тысяч – это меньше госпитализаций, это даст возможность отдохнуть врачам и подготовить больше коек", - сказал нардеп.

Радуцкий подчеркнул, что Украине до сих пор удавалось избежать "коллапса медицинской системы, которая означает коллапс экономики".

"Когда-то мы говорили, что будет 5 тыс. заболевших в сутки, и будет коллапс, потом мы говорили, что коллапс будет когда будет 9 тысяч, сегодня мы имеем 11 тысяч, нам очень трудно, но коллапса нет и врачи не выполняют протокол медицинской сортировки, когда им нужно выбирать, кому помогать, а кому не помогать. т.е. коллапс не наступил", - сказал глава парламентского комитета.

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Радуцкий добавил, что карантин выходного дня позволит "выиграть время, перезагрузить койки и дать отдохнуть врачам".

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
    Цель карантина выходного дня - сократить количество заболевших COVID-19 в сутки до 7-8 тыс., - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8218
  • Слава Украинец 64b6a399
    Один плюс есть, вас ещё больше будут не навидеть. И вертеть нах.
  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Радуцький фільзкультурник за освітою тому він повний баран в медичних питаннях. Збільшення ПЛР тестів які дають позитивний тест пов'язано зі збільшенням кількості тестувань на добу і пов'язано з тим що ПЛР тест показує залишки коронавіруса до 70 діб після хвороби, тобто більшість цих ПЛР-позитивних вже давно перехворіли на коронавірус і зараз вже хворіють звичайним гриппом! Більш важлива статистика це смертність від коронавірусу, але й тут багато махінацій. Діагнози коронавірусу масово фальсифікуються щоб отримати надбавки для лікарів місцевих лікарень які ніби-то працюють з хворими на коронавірус. Радуцького потрібно виганяти з парламенту, він не орієнтується в медичних питаннях. А його клініка Борис залікувала до смерті дружину екс-міністра здоров'я Квіташвілі, що показує загаольний медичний рівень медиків в клініці Радуцького. Таких "фахівців" протрібно на гарматний постріл не підпускати до медицини!
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