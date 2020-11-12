Роспуск Рады в случае отсутствия поддержки законопроекта Зеленского по КС невозможен, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Роспуск Верховной Рады в случае отсутствия поддержки законопроекта президента Владимира Зеленского по перезагрузке Конституционного суда невозможен.

Об этом рассказал народный депутат, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Президент зарегистрировал закон, дальше началась парламентская дискуссия. Большинство политических сил соглашается, что КСУ нужно перезагружать. Но есть радикальные методы... Вот президент конкретно понимает, что есть фактически антигосударственное решение, и говорит: надо перезагрузить. Далее политическая позиция — собрали 226 голосов и обратились к судьям КСУ, чтобы они добровольно ушли в отставку из-за такого резонанса в обществе. Они не прислушались к этому", — сказал Арахамия, отвечал на вопрос, будет ли внесен в сессионный зал законопроект президента.

Глава фракции СН отметил, что есть целый ряд законопроектов о КСУ с разным уровнем радикальности. "Далее у нас возник целый арсенал законопроектов. То есть радикальный (по 10-балльной шкале на 10 баллов) президентский законопроект. И потом есть на 7, на 6, на 5 и т.д.", — пояснил он.

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На вопрос ведущей: "Не вынесете — не поддержите президента, вынесете, но не проголосуете — тоже не поддержите президента. Возможен ли после этого роспуск парламента?" "Невозможен", — заявил Арахамия.

Ранее Зеленский не исключал возможность роспуска парламента, если тот не поддержит его законопроект о роспуске КС.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.

Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.