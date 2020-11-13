Проект "Без цензуры": Кадровый Зе-песец. Кто руководит страной пока Зеленский на больничном. ВИДЕО

Кто на самом деле руководит страной, когда все высшее руководство слегло с коронавирусом, и что из этого может получиться? Марина Данилюк Ярмолаева иронично рассуждает о том, кто же остался за старшего на Банковой после того, как Владимир Зеленский и Андрей Ермак перебрались в Феофанию.

Итак, Владимир Зеленский занял вип-палату в Феофании (после того, как пообещал, что такого не будет), рядом с ним, как всегда, Андрей Ермак, а кто же главный в государстве?

Президент в больнице всего двое суток, а страна уже теряет остатки здоровых кадров, которые еще остались в органах госвласти имени Зе-команды. При этом Михаил Подоляк - ноу-нейм, которого сейчас называют политтехнологом Банковой - раздает интервью и хвастается тем, как в разгар бюджетного процесса может вызвать министра финансов и несколько часов задалбывать его не очень умными вопросами! А что, так можно было?

А что же там сам Зеленский? Как ему то, что обычный клерк не ясно с какой стати перебирает президентские полномочия? (Спойлер - нормально). И на десерт - как кадровый кризис в Зе-команде грозит нам сценарием 2014-го года (то есть "русской весной") в приграничных с Россией регионах?

Друзья, как думаете, так кто же за главного на хозяйстве? Оставляйте комментарий в поддержку канала, ставьте лайк и подписывайтесь на обновления, если вы еще этого не сделали!

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Напомним, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".