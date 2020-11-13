Новости Видео

Геращенко о смертельном ДТП в Киеве: По предварительным данным, водитель переработал за рулем и просто заснул. ВИДЕО камер наблюдения

26 965140
Сегодня около 8:00 утра, автомобиль со знаками службы такси "Uber", водитель которого потерял управление, въехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм.

Об этом на своей странице в Facebook, написал замглавы МВД Антон Геращенко.

Как отметил Геращенко, по предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулем и просто заснул.

"В Украине десятилетиями блокируется принятие Закона регулирующего работу рынка услуг такси. Закона, который в том числе устанавливал бы нормы времени работы водителя коммерческого автотранспорта и жесткий запрет на переработку за рулем",- написал Геращенко.

"Уважаемые народные депутаты от всех фракций и депутатских групп, давайте в Вашем созыве примем такой Закон и введем жесткий контроль за временем работы водителей как такси, так и автобусов, так и грузового и специального автотранспорта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве автомобиль влетел в остановку: двое погибших, - полиция. ВИДЕО (обновлено)

Иначе на месте двоих погибших сегодня утром переходов может быть любой другой - Ваш близкий или родной человек", - добавил замглавы МВД.

Геращенко о смертельном ДТП в Киеве: По предварительным данным, водитель переработал за рулем и просто заснул 01

Топ комментарии

  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Геращенко бреше, водій не спав, а свідомо та небезпечно маневрував на швидкості і хотів проїхати по правому ряду, але там зупинився автомобіль на зупинці, в порушення ПДР і сталась жахлива трагедія. Тому це випадок потрібно розглядати як терористичний акт! А Убер потрібно примусити заплатити мільйони доларів постраждалим і заборонити працювати в Україні, за те що вони наймають на роботу системних порушників ПДР, які постійно створюють катастрофічні ситуації на дорозі!
  • Atman 9af553dd
    людей шкода...
  • Виктор Паплинский
    Между счастливой спокойной жизнью и полной задницей, порой, доли секунды.... Сочувствую всем участникам... Больно за всех...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости