Геращенко о смертельном ДТП в Киеве: По предварительным данным, водитель переработал за рулем и просто заснул. ВИДЕО камер наблюдения

Сегодня около 8:00 утра, автомобиль со знаками службы такси "Uber", водитель которого потерял управление, въехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм.

Об этом на своей странице в Facebook, написал замглавы МВД Антон Геращенко.

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Как отметил Геращенко, по предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулем и просто заснул.

"В Украине десятилетиями блокируется принятие Закона регулирующего работу рынка услуг такси. Закона, который в том числе устанавливал бы нормы времени работы водителя коммерческого автотранспорта и жесткий запрет на переработку за рулем",- написал Геращенко.

"Уважаемые народные депутаты от всех фракций и депутатских групп, давайте в Вашем созыве примем такой Закон и введем жесткий контроль за временем работы водителей как такси, так и автобусов, так и грузового и специального автотранспорта.

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Иначе на месте двоих погибших сегодня утром переходов может быть любой другой - Ваш близкий или родной человек", - добавил замглавы МВД.