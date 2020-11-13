Геращенко о смертельном ДТП в Киеве: По предварительным данным, водитель переработал за рулем и просто заснул. ВИДЕО камер наблюдения
Об этом на своей странице в Facebook, написал замглавы МВД Антон Геращенко.
Как отметил Геращенко, по предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулем и просто заснул.
"В Украине десятилетиями блокируется принятие Закона регулирующего работу рынка услуг такси. Закона, который в том числе устанавливал бы нормы времени работы водителя коммерческого автотранспорта и жесткий запрет на переработку за рулем",- написал Геращенко.
"Уважаемые народные депутаты от всех фракций и депутатских групп, давайте в Вашем созыве примем такой Закон и введем жесткий контроль за временем работы водителей как такси, так и автобусов, так и грузового и специального автотранспорта.
Иначе на месте двоих погибших сегодня утром переходов может быть любой другой - Ваш близкий или родной человек", - добавил замглавы МВД.