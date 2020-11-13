В России продолжают летать на неисправных "Русланах" из-за санкций Украины: Ан-124 в Новосибирске совершил аварийную посадку в связи с поломкой двигателя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Самолет Ан-124 "Руслан" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при аварийной посадке в аэропорту Новосибирска.

Самолет направлялся без груза в Вену, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на wing.com.ua.

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"После вылета командир доложил об отказе систем радиосвязи и двух двигателей и запросил аварийную посадку. Во время посадки экипажу не удалось удержать самолет в полосе, и он выкатился на 200 метров", - пишет издание.

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На борту было 14 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. Однако самолет получил повреждения, разрушен двигатель, частично разрушены шасси и крыло.

Деталь двигателя самолета Ан-124, который совершил аварийную посадку в Новосибирске, отвалилась во время полета и пробила крышу здания.

Фрагмент двигателя упал с высоты нескольких сотен метров и повредил склад недалеко от аэропорта "Толмачево".

На кадрах, снятых очевидцами, видно дыру в крыше, а также сам фрагмент, лежащий на полу. Также есть фото обломков двигателей в поле.









Ранее сообщалось, что в РФ местные исполнители сорвали контракт от 2015 года на модернизацию, восстановление исправности и продление ресурсов на самолетах типа Ан-124 с ремонтом двигателей Д-18Т.

Представитель предприятия отметил, что единственным изготовителем и исполнителем ремонтных работ двигателей Д-18Т является украинское АО "Мотор Сич", но указом президента Украины "в отношении множества российских компаний, включая публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" (пункт 101 Перечня), которой принадлежат 100% акций ответчика, введены обширные санкции".

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Ранее сообщалось, что в 2019 году Подольский районный суд Киева по ходатайству главного управления столичной полиции арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 российской авиакомпании "Волга-Днепр".

"Антонов" является обладателем сертификата на тип самолета, который известен под названием "Руслан". Украинские правоохранители расследуют факт сертификации Росавиацией компании AMTES GmbH в качестве разработчика модификации самолета Ан-124-100 и выдачи дополнительного сертификата на "Русланы" в обход "Антонова". Вследствие таких действий российских чиновников была продолжена летная пригодность машин, что, по мнению украинских разработчиков, ставит под угрозу безопасную эксплуатацию самолетов и жизни их пассажиров и членов экипажа.