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Тернополь не будет вводить карантин выходного дня, - мэр Надал. ВИДЕО

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Городской голова Тернополя Сергей Надал заявил, что карантина выходного дня в городе не будет. По его словам, эти ограничения уничтожат экономику города.

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он отметил, что провел консультации с экспертами.

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"Почему эти ограничения не будут вводиться? Во-первых, это, по мнению медиков, не повлияет существенно на уменьшение зараженных. Такие ограничения просто уничтожат экономику города", - заявил он.

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Топ комментарии

  • Володимир Романчук 2cb97d75
    Скоро Зєлю прямим текстом будуть посилати...Мало того - це стане признаком доброго тону і ознакою вихованості і патріотизму...
  • Apofis GC 05e1060c
    еще один мер послал клованов
  • Super Gut
    преЗЕрвативы 9 мес грабили короновирусный фонд и нихера не делали для предотвращения распространения короны, а теперь когда настала жопа с короновирусом, они решили переложить ответственность на мелких предпринимателей, которые и так еле сводят концы с концами. Поэтому зеленый дурантин - нахер. Как и нахер зеленых долбоящеров
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