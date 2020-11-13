Тернополь не будет вводить карантин выходного дня, - мэр Надал. ВИДЕО

Городской голова Тернополя Сергей Надал заявил, что карантина выходного дня в городе не будет. По его словам, эти ограничения уничтожат экономику города.

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Он отметил, что провел консультации с экспертами.

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"Почему эти ограничения не будут вводиться? Во-первых, это, по мнению медиков, не повлияет существенно на уменьшение зараженных. Такие ограничения просто уничтожат экономику города", - заявил он.