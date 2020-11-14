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Предприниматели в Черновцах перекрыли дорогу: протестуют против карантина выходного дня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Черновцах более 300 предпринимателей коммунального предприятия "Калиновский рынок" перекрыли движение транспорта на улице Старожучковский путь, требуя у властей отменить "карантин выходного дня".

Сегодня в 9:00 группа предпринимателей собралась на рынке, чтобы обсудить проблемы, которые у них возникли в связи с введением новых карантинных ограничений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщил предприниматель Василий Шкробанец, из-за "карантина выходного дня" тысячи предпринимателей и работников Калиновского рынка остаются без работы и заработка.

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"Поэтому мы решили сегодня собраться, чтобы обратить внимание власти на наши проблемы", – подчеркнул он.

Около 300 человек вышли на перекрытие улицы вблизи Калиновского рынка. Они непрерывно ходят по пешеходному переходу, не пропуская ни одно транспортное средство.

Предприниматели в Черновцах перекрыли дорогу: протестуют против карантина выходного дня 01
Предприниматели в Черновцах перекрыли дорогу: протестуют против карантина выходного дня 02

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Да-да-да. Порассказывайте сказки. И посмотрите какой процент ВВП обеспечивает торговля и сфера услуг. И прежде всего они обеспечивают работой охрененную массу людей, платят налоги и другие соцвыплаты. А сейчас эта масса ломанулись массово в центры занятости садиться на шею государственным фондам. И очередь только на подачу документов уже в месяц! А вы рассказывайте сказки дальше.
  • Привет
    В трускавецкой аккадемии...
  • Утилизация ватников
    Повезло же Украине сразу две заразы подхватить: коронавирус и Зеленского.
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