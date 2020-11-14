Предприниматели в Черновцах перекрыли дорогу: протестуют против карантина выходного дня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черновцах более 300 предпринимателей коммунального предприятия "Калиновский рынок" перекрыли движение транспорта на улице Старожучковский путь, требуя у властей отменить "карантин выходного дня".

Сегодня в 9:00 группа предпринимателей собралась на рынке, чтобы обсудить проблемы, которые у них возникли в связи с введением новых карантинных ограничений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщил предприниматель Василий Шкробанец, из-за "карантина выходного дня" тысячи предпринимателей и работников Калиновского рынка остаются без работы и заработка.

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"Поэтому мы решили сегодня собраться, чтобы обратить внимание власти на наши проблемы", – подчеркнул он.

Около 300 человек вышли на перекрытие улицы вблизи Калиновского рынка. Они непрерывно ходят по пешеходному переходу, не пропуская ни одно транспортное средство.



