Сбивший людей на остановке в Киеве таксист Ломакин расплакался в суде: "Две жизни. Все. Больше ничего не могу сказать. Я себя за это травлю". ВИДЕО

Водитель такси Дмитрий Ломакин, сбивший четырех человек (двоих из них на смерть) на остановке в Киеве, заявил в суде, что хотел перестроиться на дороге, но не увидел припаркованный автомобиль. Ломакин плакал в зале суда и просил прощения за содеянное. Вместе с тем, СМИ нашли в его аккаунте в Instagram видео с быстрой ездой и выполнением опасных маневров "шахматка" на дороге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Суд обрав запобіжний захід таксисту, який збив пішоходів на столичній зупинці. Він пояснив, що намагався перелаштуватися і не помітив припаркований автомобіль. pic.twitter.com/7jP7v5BGaV — hromadske (@HromadskeUA) November 14, 2020

Во время заседания подозреваемый начал плакать и сказал, что всю ночь работал в такси, а наркотиков не употреблял. Также он добавил, что перед аварией хотел перестроиться с четвертого ряда во второй, но не увидел автомобиль впереди.

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"Какие опасные маневры, я перестраивался. Я знаю, что я виноват. Я никуда не летел, я ехал 70-80 км", - добавил Ломакин.

Парень говорит, что хочет оказать финансовую поддержку родственникам погибших.

"Что я могу сказать. Две жизни. Все. Я больше ничего не могу сказать. Я себя за это травлю. За две жизни. Такая ситуация произошла, понимаете. Я не видел, что за этой машиной стоял припаркованный автомобиль возле остановки. Я увидел уже в последний момент. На видео видно, что ехал автомобиль рядом, я хотел его объехать, но не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода. Я перестраивался. Я ехал в четвертом ряду. Я с четвертого ряда перестраивался в третий. В третьем ряду была помеха, также как и во втором, - автомобиль ехал со значительной (скоростью. - Ред.). Когда я уже перестраивался во второй ряд, увидел этот автомобиль, я хотел заехать за него. И в последний момент открылся обзор, я уже увидел стоящий автомобиль. И уже не успел принять никаких действий. Я готов все компенсировать. Это 100%. Я все оплачу, все компенсирую. Всем, кто пострадал, родственникам погибших", - цитирует Ломакина Громадське.

Издание отмечает, что за доли секунд до инцидента на остановке припаркувался автомобиль, который забирал пассажирку. Парковка возле остановки тоже является нарушением.

Во время заседания стало известно, что родителей у парня нет, он прописан у тети.

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По данным прокуратуры, 23-летний таксист уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, - пять раз в течение года. В частности, за неправильную парковку, проезд на запрещающий знак и превышение скорости.

В суд приехала его бабушка Нина и тетя Ольга. Последняя готова была взять его к себе на время домашнего ареста. Бабушка рассказала, что мама Дмитрия умерла, отец был наркоманом, поэтому его лишили родительских прав. Дмитрий проживал в интернате, работал в кафе и на спиртзаводе. Затем закончил колледж и устроился таксистом. В момент аварии он возвращался с ночной смены отдавать машину и поэтому, действительно, был уставший.

Вместе с тем, "Киев оперативный" опубликовал подборку роликов 23-летнего водителя, которые он выкладывал в Instagram. Ломакин не раз хвастался быстрой ездой и выполнением опасных маневров "шахматка" на дороге. Одно из таких видео Ломакина прокомментировали следующим образом: "Остановись, пока остановка не будет последней".

Напомним, в Киеве утром 13 ноября водитель автомобиля службы такси въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли два человека, еще двое пострадали. По данным полиции, тест драгера на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови водителя. 14 октября суд арестовал на два месяца водителя такси, сбившего людей на остановке.