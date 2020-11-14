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Сбивший людей на остановке в Киеве таксист Ломакин расплакался в суде: "Две жизни. Все. Больше ничего не могу сказать. Я себя за это травлю". ВИДЕО

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Водитель такси Дмитрий Ломакин, сбивший четырех человек (двоих из них на смерть) на остановке в Киеве, заявил в суде, что хотел перестроиться на дороге, но не увидел припаркованный автомобиль. Ломакин плакал в зале суда и просил прощения за содеянное. Вместе с тем, СМИ нашли в его аккаунте в Instagram видео с быстрой ездой и выполнением опасных маневров "шахматка" на дороге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Во время заседания подозреваемый начал плакать и сказал, что всю ночь работал в такси, а наркотиков не употреблял. Также он добавил, что перед аварией хотел перестроиться с четвертого ряда во второй, но не увидел автомобиль впереди.

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"Какие опасные маневры, я перестраивался. Я знаю, что я виноват. Я никуда не летел, я ехал 70-80 км", - добавил Ломакин.

Парень говорит, что хочет оказать финансовую поддержку родственникам погибших. 

"Что я могу сказать. Две жизни. Все. Я больше ничего не могу сказать. Я себя за это травлю. За две жизни. Такая ситуация произошла, понимаете. Я не видел, что за этой машиной стоял припаркованный автомобиль возле остановки. Я увидел уже в последний момент. На видео видно, что ехал автомобиль рядом, я хотел его объехать, но не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода. Я перестраивался. Я ехал в четвертом ряду. Я с четвертого ряда перестраивался в третий. В третьем ряду была помеха, также как и во втором, - автомобиль ехал со значительной (скоростью. - Ред.). Когда я уже перестраивался во второй ряд, увидел этот автомобиль, я хотел заехать за него. И в последний момент открылся обзор, я уже увидел стоящий автомобиль. И уже не успел принять никаких действий. Я готов все компенсировать. Это 100%. Я все оплачу, все компенсирую. Всем, кто пострадал, родственникам погибших", - цитирует Ломакина Громадське.

Издание отмечает, что за доли секунд до инцидента на остановке припаркувался автомобиль, который забирал пассажирку. Парковка возле остановки тоже является нарушением.

Сбивший людей на остановке в Киеве таксист Ломакин расплакался в суде: Две жизни. Все. Больше ничего не могу сказать. Я себя за это травлю 01

Во время заседания стало известно, что родителей у парня нет, он прописан у тети.

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По данным прокуратуры, 23-летний таксист уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, - пять раз в течение года. В частности, за неправильную парковку, проезд на запрещающий знак и превышение скорости. 

В суд приехала его бабушка Нина и тетя Ольга. Последняя готова была взять его к себе на время домашнего ареста. Бабушка рассказала, что мама Дмитрия умерла, отец был наркоманом, поэтому его лишили родительских прав. Дмитрий проживал в интернате, работал в кафе и на спиртзаводе. Затем закончил колледж и устроился таксистом. В момент аварии он возвращался с ночной смены отдавать машину и поэтому, действительно, был уставший.

Вместе с тем, "Киев оперативный" опубликовал подборку роликов 23-летнего водителя, которые он выкладывал в Instagram. Ломакин не раз хвастался быстрой ездой и выполнением опасных маневров "шахматка" на дороге. Одно из таких видео Ломакина прокомментировали следующим образом: "Остановись, пока остановка не будет последней".

Напомним, в Киеве утром 13 ноября водитель автомобиля службы такси въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли два человека, еще двое пострадали. По данным полиции, тест драгера на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови водителя. 14 октября суд арестовал на два месяца водителя такси, сбившего людей на остановке.

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Топ комментарии

  • Tierre
    С его манерой вождения - это рано или поздно должно было закончиться трагедией.
    Так что это не случайность, а закономерность. Таких как он шумахеров полиция должна лишать водительских прав пожизненно - причем желательно ДО трагедии.
  • Tierre
    Не погибли люди, а он убил людей. Это НЕ случайность - он к этому шел и он это сделал сам. Своими руками.
  • Tierre
    Его как раз не жалко. Жалко, что его не лишили прав за 5 грубых нарушений в течение одного года.
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